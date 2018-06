È morto oggi pomeriggio in una clinica di Genova Francesco Forleo, 76 anni, nato a Brindisi, ex parlamentare del Pci prima e del Pds poi. Entrato in polizia molto giovane, nel 1972 da capitano ottenne la medaglia d'oro al valor civile perché aveva recuperato la salma di uno speleologo.



Negli anni '80 fondò il sindacato di polizia Siulp e è stato questore di Milano, Firenze e Brindisi dove fu arrestato perché accusato di avere preso parte a una sparatoria con dei contrabbandieri. L'ultimo incarico lo aveva avuto come prefetto commissario dell'emergenza rifiuti di Napoli all'epoca della governatore Bassolino.

Domenica 24 Giugno 2018, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 18:32

