ORVIETO Nella tarda serata di ieri a Fabro, personale del locale Comando Stazione Carabinieri ha denunciato per il reato di “oltraggio a Pubblico Ufficiale”, un uomo italiano di 60 anni il quale, nella mattinata precedente, a seguito della contestazione di una violazione al codice della strada da parte di quei militari, andava in escandescenza e, alla presenza di numerose persone, li offendeva rivolgendosi a loro come fossero “ladri”.

Ultimo aggiornamento: 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA