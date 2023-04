Scudetto Napoli, gli ultrà della Juventus: «Napoletani, non festeggiate a Torino». Ma i tifosi granata: «Li rispettiamo, noi non siamo gobbi»

Anche a Torino i tifosi napoletani residenti nel capoluogo piemontese si preparano alla festa scudetto: l'appello, lanciato sui social, è di ritrovarsi in piazza Castello domani in caso di conquista del campionato. Sempre sui social, però, spuntano anche messaggi di tenore opposto. Su una pagina riconducibile a un gruppo ultrà della Juventus è apparso un post in cui si afferma che «questa non è la vostra città quindi evitate perché non ve lo permettiamo».

«A Torino - è il testo completo, privo di punteggiatura - ci sono solo due squadre che possono colorare le piazze già quando lo fanno i nostri i cugini per festeggiare le loro promozioni dalla B alla serie A facciamo fatica a contenerci a non scendere ma è anche la loro città questa non è la vostra città». Sta facendo il giro del web anche il messaggio di un gruppo di tifosi del Torino, i quali, sottolineando che «non siamo gobbi», scrivono «rispettiamo i napoletani che festeggeranno in città».