Natale a Milano, «numero chiuso» in Galleria per evitare assembramenti

Natale a Milano. Saranno contingentate le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele, il “salotto” di Milano che collega piazza Duomo a piazza della Scala, sarà a numero chiuso, con flussi obbligati di uscita.

Lo ha stabilito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, riunito oggi dal prefetto Renato Saccone per dettare le linee delle attività di controllo da attivare fino al 6 gennaio. Previsti presidi delle forze dell'ordine, con stazioni mobili nel centro del capoluogo lombardo, e più controlli negli esercizi pubblici per vigilare sul pieno rispetto delle misure anti Covid.

