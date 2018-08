Nave Diciotti a Pozzallo? Il sindaco smentisce: «Non fa rotta verso di noi»

Il sindaco di Pozzallo smentisce. Resta ancora senza soluzione la vicenda della nave Diciotti della Guardia costiera, al centro di un braccio di ferro tra Italia e Malta e da giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo. Il primo cittadino della più grande delle Pelagie, Totò Martello, ha lanciato un appello al capo dello Stato, Sergio Mattarella, chiedendo il suo intervento per superare lo stallo. Al momento neppure Pozzallo, nel Ragusano, è stato indicato come porto sicuro. «La nave Diciotti non è in rotta verso la nostra città», dice all'Adnkronos il sindaco Roberto Ammatuna, che ha ricevuto la conferma da fonti ministeriali. «Noi come sempre siamo pronti all'accoglienza e a collaborare con il ministero per qualsiasi tipo di soluzione» aggiunge il primo cittadino.

Lunedì 20 Agosto 2018, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quanto si apprende da fonti a Lampedusa, la navesi starebbe dirigendo verso il porto di Pozzallo, nel Ragusano. A bordo ci sono 177 migranti. La nave della Guardia è da giorni in rada davanti alla costa di Lampedusa. In mattinata era arrivato il via libera di Salvini: «La nave può anche sbarcare in Italia, basta che i 177 migranti vengano suddivisi, nello spirito di solidarietà europea, che è fatta di 27 paesi. Facessero la cortesia, dal momento che abbiamo accolto più di 700mila persone arrivate via mare, di fare la loro parte». Dichiarazioni rese ad Agorà.