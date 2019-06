Milano, neonato muore poco dopo il parto. I genitori denunciano lʼospedale: «Non riuscivano a tirarlo fuori»

Un neonato è morto poco dopo il parto all'ospedale Macedonio Melloni di Milano.

Domenica 9 Giugno 2019, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto choc la madre, di 36 anni, e il marito, entrambi di origine egiziana. La coppia, che ha altri quattro figli, ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia. La tragedia è successa venerdì 7 giugno. Dai prim accertamenti risulterebbe che il piccolo è morto per un arresto cardiocircolatorio una manciata di minuti dopo essere nato da una donna di 36 anni, già mamma di quattro bambini.Roumani Mahros, 36 anni, che ha sporto denuncia contro il nosocomio, ha raccontato i momenti più dolorosi di un parto che non sembrava dovesse avere complicaziioni. Sentito da LaPresse, l’uomo ha spiegato l’inizio dell’incubo. Tutto è cominciato quando la moglie ha raggiunto la sala parto. È stato allora che il piccolo sarebbe “rimasto incastrato nella vagina per circa dieci minuti” e, per cercare di estrarlo, medici e infermieri avrebbero utilizzato la ventosa.“Non riuscivano a tirarlo fuori – sono le parole riferite dal genitore agli agenti del commissariato Monforte-Vittoria – . Gli ho detto che così rischiava di morire soffocato se non si sbrigavano. Ma dicevano di stare tranquillo e zitto. Il bambino è stato molto tempo incastrato nella vagina della madre, credo dieci minuti o più. Dopo un po’ sono riusciti a tirarlo fuori”. Quando il piccolo è venuto finalmente venuto alla luce, denuncia il padre,“aveva la testa allungata”.