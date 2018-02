L'Italia riparte dopo la tempesta di neve: cancellati 43 treni da Napoli a Milano

Martedì 27 Febbraio 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 19:10

La situazione sulle principali linee ferroviarie italiane è particolarmente disagiata al Sud a causa delle nevicate che hanno coinvolto il nodo di Napoli. Ritardi anche sulla linea adriatica, sulla direttrice Ancona-Bari. Tornata alla normalità la situazione, invece, nel nodo di Roma, che ieri era andato in tilt per l'emergenza maltempo. I rimanenti ritardi dei treni in partenza e arrivo nella Capitale sono contenuti.Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Trenitalia, alle 16.30 sono in totale 43 i treni dell'Alta Velocità cancellati in seguito al piano di emergenza predisposto dalle Ferrovie dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia. Sono 11 i convogli in partenza cancellati sia da Milano Centrale che da Napoli, 8 invece da Roma Termini e Torino Porta Nuova. Due i treni cancellati in partenza da Palermo, ed uno - ognuno - da Ancona, Taranto e Lecce.Sono stati quasi 60, invece, i voli cancellati da e per Capodichino in seguito all'ondata di gelo e neve delle ultime ore. Secondo quanto reso noto dalla Gesac sono stati cancellati 30 voli in arrivo, tra ieri sera e stamane, e 29 in partenza; quattro sono stati dirottati in altri scali. Diciotto quelli in arrivo e 26 quelli in partenza dopo la riapertura, con ritardi compresi tra un'ora e un'ora e mezza.