Tempesta di neve su Napoli, de Magistris chiude le scuole: fermi tutti i trasporti

Martedì 27 Febbraio 2018, 08:02 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 10:46

È una Napoli completamente imbiancata quella che si è svegliata stamattina. Ma se da un lato ci sono le immagini da cartolina, dall'altro ci sono gli effetti: scuole chiuse, traffico bloccato all'aeroporto di Capodichino, circolazione fortemente rallentata per il nodo ferroviario, con i servizi ridotti dell'Alta Velocità tra Napoli e Roma, e caos su diverse arterie stradali di accesso alla città. Le previsioni meteo per oggi dicevano tutt'altro, mette in chiaro il Comune di Napoli che fino a ieri sera non aveva disposto la chiusura della scuole. «Siamo sicuri che questo adeguamento alle nuove e inaspettate condizioni sia un atto di responsabilità su cui non c'è da polemizzare - spiega l'assessore comunale alla Scuola, Annamaria Palmieri - La decisione di chiudere le scuole non era stata presa ieri seguendo le indicazioni che venivano dalle previsioni meteo e dal tavolo prefettizio di ieri».Intanto i cittadini di Napoli e i pendolari che arrivano da fuori città hanno dovuto fare i conti con il traffico, con le corse dei bus saltate, con l'assessorato comunale alla Protezione Civile che raccomanda di «limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari».Il centro di Napoli si presenta ricoperto di neve. Fin dalle prime luci del giorno, infatti, i fiocchi bianchi sono caduti fitti nel centro della città. Anche i monumenti storici sono completamente imbiancati. In strada poche le auto, i taxi non accettano corse dirette alla zona ospedaliera. Dal canto suo, il presidente del Tribunale Ettore Ferrara invita i giudici a tener conto dell'impedimento a partecipare alle udienze delle parti e dei difensori a causa della difficoltà di circolazione stradale e a non adottare di conseguenza provvedimenti loro pregiudizievoli.Scuole chiuse anche nell'area vesuviana. A Castellammare di Stabia , Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, alle prime luci dell'alba e con i primi fiocchi di neve, i sindaci hanno firmato l'ordinanza di chiusura.La neve ha ricoperto anche il Parco archeologico di Ercolano. Le domus, le strade e i cortili dello scavo sono interamente imbiancati. I fiocchi di neve stanno cadendo copiosi tra lo stupore del personale in servizio e dei turisti che scattano foto al panorama. Fitta nevicata anche sull'isola di Capri. A partire dalle 6 e per alcune ore un'abbondante nevicata ha investito l'intera isola azzurra. In Piazzetta i fiocchi si scioglievano una volta giunti al suolo, mentre in altre zone dell'isola la neve è riuscita a posarsi formando un consistente strato bianco sia ai bordi delle strade che nei giardini e sui tettucci delle auto. Soprattutto ad Anacapri, il comune più alto dell'isola, la neve ha dato un aspetto insolito al paesaggio. Neve anche a Ischia, dove i fiocchi hanno raggiunto anche le aree sul livello del mare, a differenza di ieri quando la nevicata era limitata alle quote più alte. Scuole chiuse in tutti i sei comuni dell'isola.Disagi anche per gli utenti dei trasporti: circolazione ferroviaria fortemente rallentata nel nodo di Napoli. In linea con il livello di emergenza dei piani neve e gelo, sono stati ridotti i servizi Alta velocità tra Napoli e Roma. Anche il traffico regionale in Campania è stato fortemente ridotto, con l’obiettivo di garantire un collegamento all’ora sulle relazioni principali. E se Cumana e Circumflegrea viaggiano con ritardo, la circolazione degli autobus è stata sospesa «per ragioni di sicurezza». Lo ha annunciato l'Anm che ha adottato il provvedimento «a causa delle condizioni meteorologiche avverse». Anche la linea metropolitana 1 ha sospeso le corse dalle ore 8.10 circa per il blocco degli scambi procurato da neve e ghiaccio sulla tratta esterna. Al momento resta regolare il servizio dei quattro impianti di Funicolari. «Appena le condizioni lo consentiranno, riprenderà il regolare servizio», annuncia l'Anm.Dalle 6,30 alle 8 traffico aereo bloccato nello scalo napoletano di Capodichino a causa della neve e soprattutto della scarsa visibilità. Un solo volo è partito, alle 6,04, per Milano Linate, poi è scattato lo stop. La direzione dell'aeroporto e la Gesac hanno disposto dalle 8,15 alle 10 la chiusura della pista. Molti i voli cancellati. File alle biglietterie di passeggeri che chiedono info e la possibilità di riprogrammare il volo. Molti i passeggeri che hanno avuto difficoltà ad accedere allo scalo a causa delle condizioni delle strade.Forti rallentamenti si registrano lungo le strade di accesso a Napoli, in particolare, sulla Salerno-Napoli e sulla Tangenziale. Ieri sera la prefettura di Napoli aveva adottato la revoca del provvedimento con il quale era stata disposta la limitazione della circolazione ai mezzi pesanti con carico superiore alle 7,5 tonnellate sull'intero sistema viario del territorio provinciale, compresi i tratti autostradali. Una decisione che era stata assunta su «conforme avviso del Comitato operativo viabilità». Chiuso al traffico un tratto della strada statale 686 «di Quarto».Da questa mattina è tornato a nevicare copiosamente a Benevento e in tutti i comuni del Sannio, anche a bassissima quota. Pesanti disagi per tutti gli automobilisti: al momento le situazioni di maggiore pericolo si registrano lungo la Telesina e lungo la Statale Appia. Sono in azione i mezzi spargisale e spazzaneve sulle principali strade sannite.