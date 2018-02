Neve, ancora treni cancellati a Roma e Napoli: ritardi fino a due ore

"La circolazione ferroviaria è al momento perturbata nel nodo di Napoli, a causa del peggioramento della situazione meteorologica e per le abbondanti precipitazioni nevose in corso. Non sono al previste ulteriori cancellazioni/variaizioni dei servizi, rispetto a quelle già confermate.



Inoltre i seguenti treni, previsti in circolazione per la giornata di oggi, martedì 27 febbraio, saranno cancellati: 9904, 9973, 9982, 9969, 9976, 9967, 9977, 9972, 9928, 9955, 8907, 8922. I treni da e per Napoli/Salerno effettueranno fermata solo a Roma Tiburtini e a Roma Termini, nello specifico: 8942, 9964, 9912, 9966, 8906, 9916, 9920, 9922, 9932, 9936, 9938, 9984, 9946, 9952, 9954, 35958, 9903, 9961/63, 9907, 9911/13, 9915, 9919/21, 8911, 9923, 9931, 9983, 9943/45, 9987, 9989, 8959, 9951 Per concordare una nuova soluzione di viaggio o chiedere rimborso telefonare a Pronto Italo al numero 060708.







Martedì 27 Febbraio 2018, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 20:48

Ritardi e cancellazioni anche questa mattina negli scali ferroviari romani, messi in ginocchio ieri dall'emergenza neve. Al momento tutti i treni Alta Velocità in arrivo e partenza da Roma fermano a Tiburtina, dove si registrano ritardi che in alcuni casi superano le due ore. Sembra comunque tenere il piano di emergenza disposto dalle Ferrovie in seguito all'ondata di gelo che sta colpendo l'Italia.A causa del maltempo che ha colpito anche Napoli sono state cancellate le Frecce 9520, 9537, 9624, 9641 e il 9414. Sono 33 in tutto gli altri treni che saranno cancellati su tutta la rete ferroviaria italiana nelle prossime ore, in gran parte in partenza da Roma, Napoli e Milano.ricorda che i passeggeri giunti a destinazione con più di tre ore di ritardo hanno diritto al rimborso integrale del biglietto.Ecco invece la situazione per quanto riguarda