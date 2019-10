CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 09:16

Da un lato la Corte europea dei diritti dell'uomo, dall'altro la Consulta. Mancano dodici giorni al verdetto della Corte costituzionale sul ricorso del boss di Cosa nostra Sebastiano Cannizzaro, condannato all'ergastolo per mafia, omicidi e soppressione di cadavere. Elemento di spicco del clan Santapaola ritiene di avere diritto ai permessi premio. Un principio che ha fatto già valere dinanzi alla Cedu Marcello Viola, pluriomicida contro il cui ricorso si è appellata, perdendo, l'Italia. Dopo il rigetto di Strasburgo, due giorni fa, la sentenza della Consulta, attesa per il 22 ottobre, rappresenta un altro spartiacque in materia di diritti dell'uomo e di ergastolo ostativo. E più ergastoli di Ferdinando Cesarano, in Italia, non li ha presi nessuno. Sono trenta e li sta scontando a Opera, dove è detenuto dal 2002. Secondo la magistratura italiana, neanche il 41bis è sufficiente a renderlo inoffensivo: nei suoi confronti sono applicate da tempo anche altre misure straordinarie di sorveglianza.