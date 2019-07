Fiumicino, Noemi morta per la tromba d'aria: in mille alla fiaccolata per ricordarla

Noemi Magni, la giovane vittima della tromba d'aria di domenica notte, e per stringersi accanto al papà, alla mamma, alla sorella e agli amici e familiari. In un clima di dolore, silenzio e commozione, circa 1.000 persone hanno partecipato ieri sera, lunedì 29, a Focene alla fiaccolata per ricordarela giovane vittima della tromba d'aria di domenica notte, e per stringersi accanto al papà, alla mamma, alla sorella e agli amici e familiari.

Tutti insieme, istituzioni e tanti cittadini, non solo di Focene, con striscioni, magliette con il nome della ragazza («Ciao Noemi», uno di essi portato da ragazzi) e candele camminando per le vie della cittadina, fino ad arrivare, lungo la ciclabile a ridosso del perimetro aeroportuale, dove è successo il tragico impatto con la Smart sbalzata per decine di metri dalla furia del vento, e poi all'area di servizio del distributore, che era stato semidistrutto e dove si è radunata altra molta gente.



Presenti il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il senatore William de Vecchis, il consigliere regionale Michela Califano e tanti tra assessori e consiglieri comunali. «Questa sera il mio posto, il nostro posto, non poteva che essere a Focene, accanto alla famiglia di Noemi e a tutta la comunità - ha detto Montino - Le oltre mille persone che si sono strette attorno al padre, alla madre e alla sorella di questa giovane donna uccisa da una tromba d'aria, hanno testimoniato stima, affetto e solidarietà come solo una comunità unità sa fare. Voglio ringraziare la presidente Giuliana di Pillo e gli altri rappresentanti del X Municipio di Roma che ci hanno dimostrato la loro vicinanza in questo momento triste per tutta la città».

Martedì 30 Luglio 2019, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 08:49

