Sono di un uomo le ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica di Roma lo scorso 30 ottobre. È quanto si apprende in Procura alla luce degli ultimi test compiuti dalla Polizia Scientifica sul dna estratto da un femore. Il materiale genetico è risultato troppo deteriorato per confrontarlo con quello di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ma è certamente appartenuto a una persona di sesso maschile. Dalle indagini è stato quindi escluso che possano essere sia di Emanuela Orlandi che di Mirella Gregori, le due minorenni scomparse nella capitale nel 1983. È quanto si apprende in Procura dopo i primi risultati compiuti sulla datazione di alcuni resti, in particolare sulla calotta cranica e sul radio, dai quali si evince che sono certamente antecedenti al 1964 e che sono di un uomo.

«Da quanto mi risulta questi sono i primi esiti degli esami col metodo del carbonio 14: io vorrei aspettare la fine e poi vorrei avere il risultato dell'esame genetico con il Dna, che può dare la certezza sulla datazione». È quanto afferma Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, dopo gli esiti comunicati dalla procura di Roma sulle ossa trovare in Nunziatura. «Vorrei anche capire - aggiunge - da cosa dipende questo spartiacque così netto del 1964. In ogni caso andrà chiarito perché c'erano quelle ossa pochi centimetri sotto il pavimento

