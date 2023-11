Padre disoccupato ruba cioccolata e uno zainetto ma viene fermato: «Non volevo deludere mio figlio»

Il furto, l'ammissione di colpa, la delusione. Un uomo di 37 anni è stato arrestato in un supermercato di Seriate, un comune che si trova Bergamo. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo avrebbe rubato uno zaino per il figlio di undici anni all'Iper. Sulla base di quanto ha raccontato al giudice, lo avrebbe fatto per il bambino aveva lo zaino rotto: «Mi ha chiesto se gliene compravo uno. Non volevo deluderlo e, siccome non avevo i soldi per pagarlo, l'ho rubato».

Ruba uno zaino per il figlio, la vicenda

Il 37enne è stato arrestato lunedì scorso e portato davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto.

Lunedì, quando è entrato nel supermercato, non si sarebbe accorto della presenza dell'addetto alla vigilanza. L'uomo, infatti, lo avrebbe tenuto d'occhio per tutto il tempo. Il 37enne si sarebbe diretto verso il reparto tessile, avrebbe preso uno zaino e staccato il cartellino. Avrebbe poi preso una barretta di cioccolato e sarebbe andato alle casse: avrebbe pagato il dolciume, ma non lo zaino. La guardia però lo ha bloccato: sono intervenuti poi i carabinieri.

I militari lo hanno così arrestato per furto aggravato. Nella mattinata di martedì 31 ottobre, il giudice ha convalidato il suo arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È stato poi rinviato a processo con rito direttissimo che si svolgerà il 30 gennaio 2024.