Nuovo femminicidio nel bergamasco. Una donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal marito, nella loro casa di via Donizetti a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. L'uomo, di nazionalità nigeriana come la moglie, l'avrebbe accoltellata mentre i due erano a casa da soli oggi attorno alle 14,30. Vani i soccorsi per la donna. Poco dopo l'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Treviglio.

