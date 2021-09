Papà 18enne arrestato: voleva dare fuoco alla ex e al loro bambino di 7 mesi

Voleva dare fuoco alla sua ex e al loro bambino, ma per fortuna è stato fermato in tempo e arrestato dai carabinieri. Protagonista della dolorosa vicenda un ragazzo di appena 18 anni, finito in manette a Paternò (Catania) con l'accusa di maltrattamenti in famiglia: i carabinieri sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto dei genitori della ragazza e lo hanno bloccato mentre con una bottiglia di benzina si stava recando a casa della famiglia...

