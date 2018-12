Roma, paura al Pertini: si barrica dentro l'ospedale e prende in ostaggio medici e pazienti

Lunedì 17 Dicembre 2018, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 17-12-2018 17:45

Panico ed apprensione nella notte tra sabato e domenica al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini dove si è barricata una ragazza nigeriana ed ha iniziato a dare i escandescenze. Il comportamento fuori controllo della donna ha tenuto in scacco per almeno due ore medici, infermieri e pazienti, fra i quali c’era qualcuno che versava in codice rosso. La donna, così come ha ricostruito la polizia, è una senza fissa dimora che di notte dorme dove capita. Sembra che in passato abbia anche passato la notte in locali al seminterraneo dell’ospedale. Il personale sanitario ha provato a parlarci, a calmarla ma la nigeriana si è barricata in un angolo del pronto soccorso ed ha iniziato ad essere aggressiva.Per questo è stata chiamata la polizia. E’ intervenuto un equipaggio del commissariato Porta Pia che ha impiegato quasi un’ora a parlare con la straniera per convincerla a lasciare il pronto soccorso. Ma non c’è stato nulla da fare. Gli agenti hanno dovuto imporsi, prendendo la nigeriana e trascinandola fuori. Poi è stata portata al commissariato dove è stata denunciata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.