Pescara, assalto al portavalori: rubati 80mila euro alle Poste di via Tirino

PESCARA Rapina all'ufficio postale di via Tirino a Pescara, lo stesso del maxi furto da quasi 180mila euro avvenuto lo scorso 13 novembre e che vede indagato il direttore. Questa mattina alle 7 un commando armato ha assaltato il furgone portavalori in arrivo con il contante, il bottino è di circa 80mila euro. indagini in corso affidate ai carabinieri della Compagnia di Pescara. Raccolte le prime testimonianze, si cerca di ricostruire la dinamica e di individuare la via di fuga presa dai banditi.