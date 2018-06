Civitanova Marche, assalto a portavalori: banditi in fuga dopo scontro a fuoco, colpite alcune auto

LEGGI ANCHE

Banditi armati fino ai denti e un furgone blindato carico di soldi. Sono gli ingredienti della tentata rapina compiuta oggi da un commando armato.Le guardie giurate in servizio su un furgone portavalori hanno risposto al fuoco durante un tentativo di rapina, mettendo in fuga i banditi. È accaduto a Civitanova Marche, in via Einaudi, davanti a una sala Bingo, dove alcuni malviventi armati di pistole e kalashnikov hanno tentato di assaltare il mezzo.I rapinatori hanno parcheggiato di traverso una Jeep Renegade per sbarrare la strada al furgone che trasportava anche denaro prelevato poco prima in una filiale Ubi Banca a pochi metri di distanza. Poi hanno sparato alcuni colpi intimidatori verso il mezzo blindato, uno dei quali ha colpito il radiatore.Le guardie giurate hanno risposto al fuoco, mettendo in fuga i banditi, la cui auto è stata poi ritrovata non molto distante completamente bruciata. Non ci sono stati feriti. Indagano gli agenti del Commissariato di Civitanova Marche.Erano tre i malviventi che, armati di pistole e kalashnikov e con il volto coperto da passamontagna, hanno tentato l'assalto al portavalori 'Vedetta 2' della Mondialpol. Sulla sparatoria indagano polizia e carabinieri che hanno organizzato posti di blocco lungo le principali strade della provincia.La Jeep Renegade utilizzata per la fuga, risultata rubata due settimane fa a Civitanova Marche, è stata rinvenuta in via del Casone, bruciata dai rapinatori probabilmente scappati a bordo di un'altra auto guidata da un complice.