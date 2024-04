Mercogliano, assalto a due rivendite di tabacchi: in azione la banda dell'Audi nera

Due colpi della banda dell’Audi nera ai danni di altrettante rivendite di tabacchi nello spazio di un chilometro. I ladri sono entrati in azione a Mercogliano.

Nel primo esercizio, dopo aver forzato la saracinesca, sono riusciti a penetrare. Puntavano alla cassaforte, ma non sono stati in grado di portarla via.

Hanno quindi deciso di spostarsi poco più avanti, sempre a Mercogliano. Con flex e bastoni in ferro sono entrati in un altro tabacchi. Qui, hanno trafugato stecche di sigarette, gratta&vinci e borse griffate. Il bottino è di oltre cinquemila euro. Indagano i carabinieri che hanno raccolto già una serie di elementi.