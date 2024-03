Avellino, rapinava gli automobilisti al casello dell'autostrada A16 e gli mostrava i genitali: arrestato marocchino

Rapinava gli automobilisti al casello dell’autostrada A 16 Napoli-Canosa. A chi non sborsava il denaro mostrava i genitali e poi passava alle aggressioni. Gli agenti della Polizia Stradale di Avellino hanno arrestato un marocchino, a conclusione di un'attività d'indagine. L’uomo è indiziato di rapina e lesioni consumate ai danni di alcuni automobilisti in prossimità dei caselli.

Diverse le segnalazioni trasmesse negli ultimi tempi ad Autostrade per l'Italia.

Il registro era sempre lo stesso: l'uomo, approfittando della barriera autostradale installata per il pagamento del pedaggio, minacciava e aggrediva gli automobilisti fermi al casello per farsi consegnare somme di denaro. In alcune occasioni, si era spinto a molestare le vittime mostrando i propri genitali.

Grazie alla descrizione offerta da due denuncianti e all'esame delle immagini estratte dagli impianti di videosorveglianza, gli agenti della sottosezione di Avellino Ovest e Avellino della Polstrada hanno individuato il cittadino marocchino e lo hanno arrestato dopo una breve fuga.