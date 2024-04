Assalto con l'esplosivo allo sportello bancomat a Vallata

Assalto con l'esplosivo allo sportello bancomat. Alle 5.10 di questa mattina, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat esterno della BPER di Corso Kennedy di Vallata. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i arabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, che hanno eseguito i rilievi anche con il supporto degli artificieri. Le indagini sono in corso per cercare di risalire agli autori del raid. Per la comunità locale è stata un'alba di paura. Il boato ha svegliato l'intero paese.