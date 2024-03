Preleva 90 mila euro "gratis" allo sportello ATM, ora però rischia 18 mesi di carcere: l'incredibile storia

Dalla gioia inaspettata alla paura per l'arresto. Il tutto, nel giro di poco tempo. È quanto successo a un 24enne residente a Gand, capoluogo delle Fiandre Orientali, accusato di aver rubato 90 mila euro a una banca belga. A causa di un errore di sistema dello sportello dell'ATM, il ragazzo avrebbe infatti ritirato "soldi gratis" per ben quarantasei volte, e ora rischierebbe diciotto mesi di carcere.

La vicenda

Rischia diciotto mesi di carcere il 24enne belga colpevole di aver ritirato a Gand ben 90 mila euro di "denaro gratuito".

Secondo quanto riportato da Money.it, il ragazzo avrebbe sfruttato un malfunzionamento dello sportello per prelevare una grossa somma di contanti, finendo ora però nei guai. «Sono andato a prelevare dei soldi perché un mio amico mi aveva chiesto se potevo aiutarlo con il suo matrimonio. All’epoca non sapevo che il prelievo di contanti non fosse registrato, non guardo spesso il mio conto», ha dichiarato lo scorso lunedì l’uomo davanti al tribunale penale. «Solo dopo aver effettuato altri prelievi per aiutarlo, circa 3 mila euro, ho notato l’errore nel sistema». Una situazione, questa, spiegata anche dal suo avvocato, che ha chiesto la sospensione della detenzione e il servizio socialmente utile: «Il mio cliente voleva aiutare un amico a finanziare la sua festa di matrimonio. Non è stato un furto deliberato, non si tratta di una specie di rapina in banca». Interrogato dal pubblico ministero, l'uomo ha raccontato di aver dato 30 mila euro al suo amico, per poi spendere la restante somma in viaggi. Attesa l'11 marzo la sentenza definitiva.