Fanno saltare in aria la banca ma la cassaforte resiste

Ladri in azione anche a Natale, rapina in banca in pieno centro abitato al corso Generale De Maria a Santa Croce del Sannio. La banda del buco ha fatto saltare, con l’esplosivo nel cuore della notte alle 3,10, la porta blindata del Banco BPM. La forte esplosione è stata avvertita dai residenti nel quartiere e dai dipendenti di un locale che subito sono usciti fuori per capire cosa fosse successo mettendo in fuga i malviventi. La cassaforte ha retto e i ladri sono scappati con pochi spiccioli. Sono intervenuti i carabinieri di Morcone sul posto per gli accertamenti del caso e per verificare i filmati delle telecamere. I carabinieri stanno ascolatndo anche i residenti della zona per acquisire elementi utili per individuare la banda che ha messo in atto il colpo all'istituto di credito.