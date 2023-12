Sant'Agata de' Goti: abusa della figlia di 9 anni della compagna, il padre lo denuncia

È gravemente indiziato del delitto di violenza sessuale aggravata e continuata in danno della figlia minorenne della sua compagna di nove anni e per questo a un cinquantatreenne, originario di San Benedetto del Tronto ma residente a S. Agata dei Goti, è stato applicato il braccialetto elettronico e gli è stata notificata dai carabinieri l'ordinanza della misura cautelare del divieto di dimora in Campania.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro. Le indagini dei militari presero il via nello scorso mese di aprile in seguito della denuncia del padre della bambina, al quale la piccola aveva raccontato gli abusi subiti ad opera del nuovo compagno della madre.