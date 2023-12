Si svolgeranno questa mattina alle 10 a San Lorenzello i funerali di Biagio Festa (originario di San Salvatore Telesino ma residente nel borgo titernino) e Gianpiero Durante. I due giovani di 28 e 24 anni deceduti sabato sera in un tremendo incidente stradale avvenuto nei pressi dello svincolo di Melizzano lungo la Fondovalle Isclero. Le autopsie sulle salme dei due amici, che al momento dell'impatto viaggiavano su di una Fiat Punto, sono state effettuate giovedì dal medico legale Francesco La Sala così come disposto dal magistrato Flavia Felaco.

Nell'impatto erano state coinvolte anche altre due auto, una Renault Kadjar e una Fiat Brava condotte da due persone del napoletano finite poi in ospedale per le conseguenze dell'impatto. Se l'autopsia andrà a definire le cause della morte di Biagio e Gianpiero per lui una tragedia nella tragedia, visto che lascia orfana una bimba di pochi anni che circa un anno e mezzo fa aveva già perso la mamma resta ancora tutta da chiarire la dinamica dell'impatto sulla quale indagano i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. A celebrare le esequie dei due ragazzi la notizia della loro morte ha portato un velo di tristezza e dolore su tutta la valle Telesina sarà il vescovo della diocesi di Cerreto, Telese e Sant'Agata don Giuseppe Mazzafaro accompagnato dal parroco di San Lorenzello don Claudio Carofano.

Proclamato in paese anche il lutto cittadino a partire dalle 9 fino al termine della celebrazione funebre. Sospese anche tutte le manifestazioni pubbliche, e luminarie natalizie spente per rispetto delle due giovani vite prematuramente scomparse. Inoltre, bandiere a mezz'asta sulla Casa comunale e per gli esercizi commerciali saracinesche abbassate dalle 9 fino alla fine del rito esequiale. Insomma, San Lorenzello oggi sarà una comunità in lutto. La salma di Biagio sarà poi tumulata nel cimitero locale, quella di Gianpiero a Cerreto Sannita.