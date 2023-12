Ha trovato dei soldi smarriti e li ha consegnati ai carabinieri per rintracciare chi li aveva persi. È accaduto a Telese e il sindaco ha voluto ringraziare il concittadino. «Se onorare il Natale vuol dire comportarsi da cittadino modello, - dice il sindaco Caporaso- allora il telesino che si è recato presso la locale stazione dei Carabinieri, per consegnare una somma di denaro rinvenuta per caso in città, è sicuramente l’esempio reale di ciò che intendeva Charles Dickens».

Non sappiamo se quel cittadino autore di un gesto nobile quanto encomiabile si comporterà così per tutto l’anno, ma che lo abbia fatto proprio in prossimità del Natale serve ad accendere i cuori e ad alimentare speranze. La somma di denaro, probabilmente oggetto di furto o di smarrimento, rinvenuta a Telese Terme e consegnata presso la locale stazione dei Carabinieri, potrà essere ritirata dal legittimo proprietario, il quale, naturalmente, come da prassi dovrà fornire ai militari dell’arma tutti i dettagli richiesti.