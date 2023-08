Medico picchia la moglie, denuncia dei carabinieri e sequestro delle armi

Lui ha malmenato la moglie al punto non solo di dover far intervenire i sanitari del 118 per condurre entrambi al pronto soccorso del «San Pio», ma anche i carabinieri per porre fine alla lite.

I militari, conclusi gli accertamenti, hanno denunciato a piede libero l'uomo per i reati di maltrattamenti e lesioni ai danni del coniuge, e gli hanno sequestrato, per misura precauzionale, le armi che deteneva legalmente.

La donna una volta giunta al pronto soccorso dell'ospedale «San Pio» ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, che hanno emesso una prognosi di dieci giorni, per una tumefazione al viso causatale dal marito.

L'aggressione è avvenuta in un' abitazione nel territorio di competenza dei carabinieri di Ceppaloni, dove l'uomo un medico beneventano di 68 anni, era in compagnia della consorte di 67 anni.

Una casa in cui i coniugi trascorrono le ferie estive, essendo entrambi abitualmente residenti in città. Nel pomeriggio l'uomo in evidente stato di agitazione, secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha iniziato ad inveire contro la moglie e dalle invettive si è passati a vie di fatto colpendola al viso. Uno stato di alterazione che ha spaventato gli altri componenti la famiglia che hanno avvertito i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti sul posto.