Benevento, impatto tra auto sulla statale 372: mamma e figlio ricoverati

I vigili urbani del capoluogo, in una nota, comunicano che questa mattina, sulla statale 372, all’altezza dello svincolo di Benevento Ovest, direzione Caianello, sono entrate in collisione una Fiat Panda condotta da A.R., 71 anni, e una Dacia Sandero, condotta da S.S., 50enne. Un urto che avrebbe fatto perdere alla Panda la ruota posteriore sinistra, mentre la Dacia si è ribaltata sulla careggiata. Per i due anziani che viaggiano a bordo della Fiat Panda solo un grosso spavento, mentre per i quattro occupanti della Dacia Sandero, una mamma con due figli e la suocera, si è necessario il trasporto presso l'ospedale «San Pio». A riportare le conseguenze più serie un 11enne, per il quale, così come per la mamma, si è reso necessario il ricovero. La municipale, inoltre, sottolinea che «la Dacia Sandero era sprovvista di copertura assicurativa, per cui si è provveduto a comminare la relativa sanzione amministrativa e il consequenziale sequestro».

«Purtroppo le cause scatenanti di questo incidente sono state sia la forte velocità che la violazione di precise norme di comportamento - sottolinea il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco -. Da quando la guida senza copertura assicurativa è stata declassata da sanzione penale a quella amministrativa, si registra una forte recrudescenza di casi».