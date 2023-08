Presidente del consiglio di San Felice salva bimbo che annegava nel lago di Telese

Tragedia sfiorata al lago di Telese. Intorno alle 15, un ragazzino di sei anni, di origine francese, stava annegando. E’ stato salvato dal presidente del Consiglio comunale di San Felice a Cancello, Giuseppe Magliulo, che era in sella alla sua bicicletta da passeggio in quanto appassionato, ma anche ex ciclista di una squadra della Valle di Suessola. Ha sentito le urla di un vecchietto: «C’è un bambino in acqua, è in difficoltà. Aiutatelo vi prego, non so nuotare». Il consigliere, non perdendosi d’animo, ha lasciato la bicicletta e completamente vestito, senza togliere nemmeno le scarpe da ginnastica, si è tuffato. In due bracciate è riuscito a recuperare il bambino, che gli si è stretto al collo, impaurito e tremante. In quel momento, sulla sponda sinistra del lago del centro sannita non c’era nessuno tranne il vecchietto del posto seduto su una sediolina, che leggeva un giornale. Il piccolo, dalla costituzione molto esile, occhi azzurri e capelli castano scuro, si era allontanato dai genitori, che sostavano a bordo del loro camper nell’area apposita poco distante.

In Italia da qualche giorno per un tour estivo, si sono accorti dell’accaduto solo quando il figlio ha cominciato a chiamarli nella loro lingua madre.

La madre, in lacrime, è corsa ad abbracciarlo; ma non solo, ha stretto forte a sè anche il consigliere comunale che, imbarazzato, dopo qualche minuto si è rimesso in sella alla sua bici e ha ripreso la passeggiata di rientro verso casa. «Ho avuto paura anche io – ha detto Magliulo – non lo nascondo. Ho temuto il peggio perché mentre mi sono tuffato, un anziano che mi ha completamente implorato a tuffarmi in acqua, chiamava il bambino che non rispondeva».