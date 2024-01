Violenze sessuali e minacce alla moglie, divieto di avvicinamento per un 34enne

Violenze sessuali e minacce alla moglie anche davanti ai figli piccoli. Scatta il divieto di avvicinamento per un 34enne di Grottaminarda con braccialetto elettronico.

A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi frequentati dalla donna, nonché del divieto di dimora nel comune di Grottaminarda, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento.

Le indagini sono state avviate in seguito alla presentazione della querela da parte della donna che ha raccontato le condotte subite ormai da anni ad opera del marito e consistenti in abituali vessazioni, ingiurie, minacce e aggressioni fisiche poste in essere anche alla presenza dei figli minori della coppia nonché violenze sessuali reiterate, con approcci avvenuti anche alla presenza dei figli.

Racconti che avrebbero trovato subito riscontri. In particolare, l’escussione della madre e di una amica della moglie maltrattata hanno consentito di raccogliere numerosi riscontri al racconto della donna e dalle cartelle sanitarie.