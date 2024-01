La dea bendata bacia ancora l'Irpinia. Sono stati venduti in provincia due biglietti della Lotteria Italia che hanno vinto un premio di 20mila euro. I tagliandi fortunati sono stati venduti in città (serie L359611) ed a Vallata (serie A234095). Con ogni probabilità quest'ultimo tagliando è stato venduto presso l'area di servizio Calaggio Sud, lungo il tratto dell'autostrada Napoli Bari in direzione del capoluogo pugliese.

L'ufficialità arriverà solo nel corso delle prossime ore, dopo il termine della verifica delle matrici dei biglietti venduti. Presumibilmente, dunque, ancora una volta la fortuna premia uno dei tanti automobilisti in transito lungo il tratto irpino dell'autostrada Napoli Bari.

Come già accaduto negli anni scorsi il fortunato potrebbe non essere della zona. La lotteria Italia ha già portato ricchi premi grazie ai biglietti venduti presso le aree di servizio ubicate nel territorio di Vallata: già nel 2010, in quel tratto di autostrada, ma dal versante opposto - a Calaggio Nord - furono vinti ben 500mila euro. Nel 2013, poi, la clamorosa vincita da un milione di euro grazie ad un tagliando venduto proprio a Calaggio Sud. Nel 2019, ancora, una vincita da 50mila euro.