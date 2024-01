Lotteria Italia, il biglietto da 2,5 milioni di euro venduto nell'Autogrill Campagna Nord sulla A3

Ben 23 i biglietti vincenti - segnala l'agenzia Agimeg - nell'ultima edizione della Lotteria Italia, venduti in Autogrill e sette quelli acquistati nelle Stazioni di Servizio sulle autostrade. In totale in autostrada sono stati vinti premi per 3.340.000 euro.

Spicca il premio da 2,5 milioni di euro venduto nell'Autogrill Campagna Nord sulla A3 in provincia di Salerno. Importanti anche i 100.000 euro vinti dai biglietti comprati negli Autogrill Versilia Ovest, sulla A12 Sestri in provincia di Lucca e Badia al Pino Ovest, sulla A1 in provincia di Arezzo. Un premio da 100.000 euro è stato anche vinto da un biglietto della Lotteria Italia venduta nella stazione di servizio Chef Express sulla A21 in provincia di Piacenza.