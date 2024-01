Lotteria Italia, vinti 20mila euro a San Giorgio del Sanno

La provincia di Benevento è stata baciata dalla fortuna: nel Sannio è arrivata una delle combinazioni vincenti della Lotteria Italia, precisamente un premio da 20000 euro. Il biglietto vincente è stato venduto nella Tabaccheria Zampelli di San Giorgio del Sannio, un punto vendita molto centrale nel paese beneventano, frequentato sia da clienti abituali che da persone di passaggio.

Il numero del biglietto vincente è P 435202, l'unico biglietto vincente nel Sannio. L'estrazione, come da tradizione il giorno dell'Epifania, è stata trasmessa su Rai1 durante la trasmissione Affari Tuoi, condotta da Amadeus.

«Domenica mattina abbiamo scoperto che il ticket vincente di 20mila euro della lotteria Italia era stato venduto da noi - raccontano Cosimo e Alessandra, titolari della Tabaccheria -.

Naturalmente non possiamo sapere chi sia il vincitore poiché abbiamo venduto parecchi biglietti e per il momento il possessore del fortunato biglietto non si è ancora fatto vivo. La speranza, adesso, è una sola – concludono Cosimo e Alessandra - che il biglietto sia andato alla persona giusta, a chi ne ha bisogno, anche se al giorno d'oggi tutti ne hanno bisogno un pò. Che dire Il 2024 è iniziato proprio bene». Intanto è partita la caccia al fortunato o alla fortunata!