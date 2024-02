Napoli Est, via della Villa Romana senza sicurezza: ancora un incidente a Barra

Via della Villa Romana a Barra, nella zona orientale di Napoli, è stata teatro dell'ennesimo incidente. Il fatto è avvenuto questa mattina a ridosso degli uffici del Giudice di pace, lo stesso punto in cui sono avvenuti decine di altri episodi degli ultimi anni.

Probabilmente un testa-coda per la Smart che si è ritrovata in senso opposto proprio al centro della carreggiata con danni alle ruote e alla carrozzeria nella parte anteriore. Non si può escludere che nell'incidente possa essere stato coinvolto anche un altro veicolo. La curva in cui è accaduto il fatto è tra i tratti più pericolosi della lunga strada che mette in collegamento Barra e Ponticelli, i due popolosi quartieri nella zona Est della città, quotidianamente percorsa da migliaia di mezzi, anche pesanti, che raggiungono la zona Vesuviana e i nodi strategici come l'Ospedale del Mare.

La fondamentale arteria di Napoli Est è al centro di lavori di manutenzione realizzati dal Comune di Napoli attraverso le risorse del Piano Strategico di Città Metropolitana.

Lavori per 660mila euro - stando all'ultima variante approvata da Palazzo San Giacomo a dicembre scorso - per un totale dell'appalto di oltre un milione di euro.

Numerosi gli indicenti registrati fino a oggi tanto da fare di via della Villa Romana una delle strade più pericolose in tutta la città, come come evidenziato dai residenti e dai numerosi avvocati che operano negli uffici posti a poca distanza. Alla distrazione e all'eccesso di velocità imputabili agli autisti si aggiungono l'usura del manto e la particolarità del tratto che, per decine di metri, procede in curva e in pendenza.