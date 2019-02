Martedì 5 Febbraio 2019, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2019 09:32

Tragedia nella notte nel basso Salento: un motopesca è affondato nei pressi di Salve con tre pescatori a bordo all'alba di oggi nei pressi di pescoluse a causa di onda improvvisa che potrebbe averlo sospinto sugli scogli. Un pescatore si è salvato per miracolo ed è stato trasportato in ospedale, a Tricase. Per gli altri due che risultano disperso sono in corso le ricerche intervento carabinieri 118 e motovedetta capitaneria e vigili del fuoco.