Piemonte zona gialla dal 13 dicembre, Cirio: «Indice Rt sceso a 0.74»

«Da domenica 13 il Piemonte sarà in zona gialla». Ad annunciarlo il presidente della Regione, Alberto Cirio, che in occasione dell’inaugurazione di Green Pea ha precisato che oggi l’Rt del Piemonte «è sceso a 0.74».

«Abbiamo alcune perplessità per i giorni 25-26 dicembre e Capodanno», ha continuato Cirio, che ha spiegato: «Il Piemonte ha tanti comuni molti piccoli per cui le perplessità su questa misura le abbiamo trasmesse a Conte che ha comunicato che attraverso le faq avrebbe chiarito soprattutto che nella motivazione salute legata alla deroga sullo spostamento tra comuni si possa prevedere anche la salute sociale e il benessere psicofisico di una persona anziana permettendole di stare con la sua famiglia».

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Nuovo dpcm 3 dicembre, testo completo pdf: tutte le misure in vigore... IL LOCKDOWN Nuovo Dpcm Natale, le regole: niente estranei in casa, spostamenti e... IL LOCKDOWN Dpcm Natale, l’autocertificazione per visitare gli anziani....

Più in generale, sulle prese di posizione delle Regioni in merito ai provvedimenti del governo, Cirio ha osservato: «C'è stato un momento di sconcerto del presidente Bonaccini perché il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima dell’incontro. È un decreto legge, per cui difficilmente modificabile, ma questo è già stato oggetto di chiarimento in conferenza».

«L’apertura degli impianti di sci il 7 è una decisione definita a livello europeo noi siamo al lavoro per presentare già entro la prossima settimana una misura montagna specifica con finanziamenti regionali per sostenere quello che è io primo prodotto turistico del Piemonte», ha continuato ancora Cirio a margine dell'evento.

Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA