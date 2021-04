Piombino Dese, incidente in moto sulle rotaie del treno: Alessio muore a 19 anni

Incidente mortale ieri, venerdì 2 aprile, alle 19 di sera: un ragazzo di 19 anni è morto per le ferite riportate a seguito allo schianto in moto a Piombino Dese (Padova).

Il giovane stava percorrendo via Meolde a bordo della sua Yamaha quando all'improvviso ha perso il controllo della moto, cadendo a terra. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente il 19enne ha perso il controllo sulle rotaie del passaggio a livello, pochi metri prima della zona dello schianto. Il ragazzo è stato soccorso immediatamente ed elitrasportato in condizioni gravissime in ospedale a Treviso. Purtroppo non ce l'ha fatta e stamani alle otto è deceduto.

La vittima è il 19enne Alessio Bariamcanaj, residente a Piombino Dese, nel Padovano. Alessio era un bravo studente, figlio di una famiglia albanese ben integrata, la sua passioen era per il calcio, Alessio infatti giocava a calcio nella squadra locale di Piombino.