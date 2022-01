Ascoli, azzannata da un pitbull mentre passeggia per strada

Assalita e azzannata da un pitbull mentre passeggiava tranquillamente per le vie di Ascoli. La brutta disavventura è capitata a una donna che nel tardo pomeriggio di martedì stava camminando per le vie poco distanti dal centro storico quando improvvisamente si è travata di fronte il muscoloso e massiccio animale che le si è avventato contro.

Il pitbull è sfuggito al controllo del proprio padrone e ha assalito l’ignara signora che ha provato come ha potuto a difendersi ma non è riuscita ad evitare che il cane l’azzannasse. «I cani pericolosi vanno tenuti al guinzaglio con la museruola, io sono viva per miracolo. Mi sto riprendendo, una cosa orribile che non auguro neanche al peggior nemico» ha raccontato poi la donna, finita al pronto soccorso per medicare le ferite.