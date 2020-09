Marito e moglie minacciati di morte da un uomo armato di fucile

Una drammatica telefonata al 112, una donna che ha raccontato all'operatore di essere stata minacciata insieme al marito da un uomo armato di fucile. «Voleva ucciderci, ci ha minacciato di farlo». Sul posto, a Pontinia , giovedì si sono precipitati i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi di Borgo Grappa, ma l'uomo se n'era andato. La donna, una cinquantenne di Pontinia, ha spiegato per filo e per segno quello che era accaduto. Lei e il marito erano stati fronteggiati dall'uomo, che poi è risultato avere 59 anni. Brandendo il fucile ha minacciato entrambi di morte. I carabinieri a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell'uomo hanno trovato tre fucili, una carabina ad aria compressae 7 cartucce cal. 35, tutte armi riconducibili al figlio 27enne che veniva quindi deferito per il solo reato di “omessa custodia di armi”, mentre il genitore è stato denunciato per minacce. Ultimo aggiornamento: 13:17