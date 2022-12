Un crimine che assomiglia a quelli feroci del Sudamerica. Ieri notte un commando di 5-6 persone, ha fatto irruzione in un locale della movida di Ponte Milvio (il ristorante di sushi Moku) per sequestrare un giovane, Danilo Valeri. Un sequestro in pieno regola che al gruppo è riuscito perfettamente. Il giovane è stato bloccato e poi di peso è stato portato fuori dal locale intorno alle 2.30 ed è stato fatto salire su un’auto con la forza. È la polizia che indaga sul misterioso sequestro. È stato trovato il cellulare della vittima. Il rapito dovrebbe avere qualche precedente penale e vive con la famiglia a San Basilio che è anche una delle tante piazze di spaccio. Quello che è sicuro che almeno per ora, la vittima è scomparsa. Gli agenti stanno setacciando le amicizie ed i parenti del giovane sequestrato che sembra sparito nel nulla.

APPROFONDIMENTI Andrea Covelli ucciso nudo a Pianura, i nomi dei killer su TikTok Uccide il cane trascinandolo con l'auto per chilometri: gli aveva mangiato due polli Christian Zoda e Sandra Quarta, due ragazzi italiani uccisi in Germania