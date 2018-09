La mamma detenuta che ha ucciso i figli a Rebibbia «non li faceva mangiare e rubava il latte agli altri bimbi per berlo lei»

Rebibbia

, lache il 18 settembre scorso, Faith di 6 mesi e Divine di 19 mesi, lanciandoli dalle scale del. Ma prima di allora la donna, 30enne tedesca, aveva già mostrato sintomi diCosì, come scrive Il Messaggero, riportava una relazione di servizio di un agente della polizia penitenziaria.degli altri bimbi reclusi nell'asilo nido del carcere, ma non per i suoi figli. Lo beveva lei stessa. Anzi, ai Faith e Divine una volta nascose la pappaMa non solo. Un altro episodio non passò inosservato all'agente. Vide la donna far sbattere alla figlia più piccola «involontariamente la testa contro una porta». Fatti avvenuti prima dell'omicidio dei due piccoli uccisi, per sua stessa ammissione, per metterli al sicuro in Paradiso.La donna che era in arresto da fine agosto per traffico di stupefacenti, dopo l'assassinio è stata sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio. La procura vuole verificare, durante un incidente probatorio, la «capacità mentale al momento del fatto». L'avvocato della donna, Andrea Palmiero, sostiene proprio la tesi del «malessere psichiatrico, ha agito in un momento di follia».