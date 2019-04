Venerdì 12 Aprile 2019, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono ormai migliaia i lavoratori impegnati nei centri di accoglienza di tutta l'Italia a rischio di licenziamento dopo l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza e Napoli non ne è certamente esente. Sono anche questi gli effetti di una legge iniqua che sta mettendo in ginocchio tutto il sistema di accoglienza, determinando la chiusura di molti centri e riducendo drasticamente il numero delle ore di lavoro dedicate ai servizi».È quanto si legge in una nota diffusa dalla Cgil di Napoli. «Un duro colpo - precisa la Cgil - non solo a strutture sicure che garantiscono un reale percorso di integrazione ed educazione ma anche per il lavoro, per i tanti che con competenze diverse operano in quei centri». «La Cgil Napoli - conclude la nota - aveva già da tempo lanciato l'allarme anche nell'incontro tenutosi a Dicembre in prefettura e oggi più che mai chiede, insieme alla Funzione Pubblica di Napoli, che vengano messe in atto misure per contrastare i licenziamenti e gli effetti di una legge ingiusta le cui conseguenze ricadono, come troppo spesso avviene, direttamente sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori e a cancellare il diritti di coloro che scappano da guerre, miserie e disperazione».