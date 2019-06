Treni, ritardi fino a 200 minuti: problemi sull'Alta Velocità

Martedì 25 Giugno 2019, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 25 giugno torrido, anche sulla linea dell'alta velocità. Si è arrivati fino a 200 minuti di ritardo questa mattina, disagi che hanno unito l'Italia: da nord e sud. Il record di giornata spetta al treno AV 9934 di Italo che ha accumulato un ritardo di 200 minuti da Torino a Napoli. Sempre verso sud problemi in mattinata sulla tratta"Linea rallentata dalle 9.15, in direzione Napoli, per un inconveniente tecnico ad un treno passeggeri nazionale fermo all’altezza di Casoria". Questo il comunicato di Rfi nel segnalare i ritardi fino a 50 minuti. Nel pomeriggio nuovo stop, stavolta da sud a nord quando si è arrivati fino a 100 minuti di ritardo."Guasto agli impianti di circolazione fra Anagni e Roma Prenestina. I treni in viaggio hanno registrato fino a 100 minuti di ritardo, ad eccezione di un convoglio fermo sul guasto che ha maturato un ritardo di due ore e mezzo". Alla stazione Termini di Roma tantissime persone in attesa. Lunghe le file davanti ai gazebo di Trenitalia e Italo.Tra chi chiedeva informazioni e chi cercava di recuperare la coincidenza persa. Code anche fuori dalla stazione della Capitale. Stavolta per prendere un taxi. Dopo 200 minuti di ritardo in treno non è bello sapere che, a Roma, te la dovrai vedere anche con lo sciopero dei mezzi.