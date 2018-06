Roberto Bianchini, il tragico video: «Grazie per tutto, ciao...». Poi si suicida

Il dramma di, il commerciante che si è tolto la vita nella sua casa lunedì scorso. Domani mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo a Ceregnano, si svolgeranno i funerali di Roberto, la cui salma partirà dall'ospedale civile di Rovigo per poi essere tumulata nel cimitero locale di Ceregnano. Ad annunciarlo la mamma e i fratelli di Bianchini, morto a 52 anni, insieme alla compagna Sonia e ai parenti.Il commerciante da una vita gestiva il negozio di abbigliamento di famiglia, nel centro del paese: era molto apprezzato per la sua attività e per il suo modo di fare sempre cordiale e affabile, riporta Il Gazzettino. Il padre Franco è stato un noto ciclista e con la moglie ha gestito per anni il negozio d'abbigliamento poi lasciato al figlio. La cosa che ha scosso ancor di più gli amici e i famigliari è stata l’annuncio, seppur velato dell’intenzione di compiere l’estremo gesto.