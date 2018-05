Roma, scompare 15enne della Laurentina. Trovato un biglietto: «Scusate per tutto»

Mercoledì 9 Maggio 2018, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 12:00

E' sparita da ieri. Il suo cellulare è staccato dalle ore 16, orario in cui è stata vista per l'ultima volta. Diletta Ricapito, 15 anni, studentessa al primo anno superiore del liceo linguistico Giuseppe Peano, è uscita di casa e ha fatto perdere le sue tracce. Ha lasciato un biglietto per la madre e il padre: "Scusatemi per tutto. Vi amo".Sono ore di apprensione per la famiglia Ricapito, residente nel quartiere della Laurentina: «E' andata via volontariamente - racconta con un filo di voce la mamma Veruscka Panichelli - Abbiamo avuto un pesante diverbio io e lei, perché mi ero accorta che aveva saltato la scuola guardando il registro elettronico».Attraverso le testimonianze della nonna e dei vicini, la giovane è stata vista rientrare a casa: «Mancano alcune cose - dice la mamma Veruscka - Diletta ha preso le lenti a contatto, i trucchi, qualche vestito, qualche soldo. Sembra aver pianificato l'allontanamento». La scomparsa è stata denunciata presso la stazione dei carabinieri del Divino Amore. Le indagini sono in corso.