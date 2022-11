Non c’è pace per i giocatori della Roma né in campo dove stanno trovando grosse difficoltà (sconfitta nel derby con la Lazio e due pareggi di fila con Sassuolo e Torino) né fuori dal campo dove sono stati presi di mira con furti e sfregi alle auto. Per la seconda volta dall’inizio della sua avventura con la maglia della Roma, il calciatore Mady Camara, è stato vittima del furto dell’auto. Dopo aver parcheggiato in via del Ciclismo, in zona Eur, nella notte tra giovedì e venerdì, la sua Hyundai Santa Fe è stata rubata. Dieci giorni fa gli avevano portato via un’altra auto: una Hyundai Ioniq parcheggiata sempre in viale del Ciclismo, all’Eur. In quel caso i ladri hanno agito mentre il calciatore era a fare shopping. E così il ragazzo si è presentato un’altra volta al commissariato dell’Eur, accompagnato dall’interprete del club, per sporgere nuovamente denuncia. Ma non è stato il solo calciatore giallorosso ad essere stato preso di mira.

Anche Nemanja Matic, altro centrocampista della squadra di Mourinho, giovedì ha avuto la brutta sorpresa di trovare la sua Mercedes classe G con il finestrino in frantumi. Quando ha aperto lo sportello si è accordo che i ladri gli avevano portato via il volante. E sempre giovedì la moglie del portiere Rui Patricio aveva pubblicato uno sfogo sui social, in seguito al graffio alla carrozzeria della sua macchina: «Da quando sono arrivata in Italia, la mia auto viene sempre rigata... adesso basta. Tre giorni dopo che l’auto è stata ritirata ricominciano a graffiare tutto. Dovrò mettere delle telecamere di sorveglianza fuori dall’auto». Episodi curiosi che fanno venire più di un dubbio a chi sta indagando. Si starebbe anche ipotizzando il collegamento con i brutti risultati in campo della squadra.

Continuano i momenti di tensione anche in relazione al caso Karsdorp. L’olandese era stato fortemente attaccato da Mourinho, al termine della partita contro il Sassuolo. Il giocatore secondo alcuni testimoni due sere fa avrebbe trovato qualche tifoso sotto casa ad attenderlo in atteggiamenti poco amichevoli.