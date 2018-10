Romeno di 44 anni con 307 auto intestate, ma lui è senza patente

A Verona la Polizia municipale ha individuato una delle 307 auto intestate alla "primula rossa" della strada, un cittadino romeno di 44 anni che risulta proprietario, appunto, di questi veicoli. Grazie al sistema informativo Giano2, i Vigili di quartiere della delegazione sud ovest hanno individuato una Opel Astra parcheggiata in strada. Dalle verifiche sulle banche dati della Motorizzazione e del Pubblico Registro Automobilistico, il 44enne romeno risulta anche senza patente.



L'intervento si inserisce nell'attività della Polizia municipale per contrastare il fenomeno dei prestanome, cioè di persone italiane e straniere che risultano avere centinaia di veicoli intestati, senza dichiarare reddito. Spesso questi veicoli, sottolineano i vigili, sono utilizzati dalla criminalità per commettere reati o sono coinvolti in fenomeni di pirateria.

Lunedì 22 Ottobre 2018, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA