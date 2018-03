Sabato 17 Marzo 2018, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 17:57

Voleva tentare la fortuna e per farlo ha trafugato gratta e vinci nel bar dove lavorava. Per questo una donna di 45 anni è stata arrestata dalla polizia: è stata incastrata dalle telecamere. Nella sua abitazione sono stati trovati altri tagliandi, anche vincenti.È accaduto a Cassino. La donna è finita nei guai dopo la denuncia presentata dal titolare dell’attività commerciale che, dallo scorso mese di ottobre, aveva costatato dei periodici e consistenti ammanchi di gratta e vinci per un totale quantificato in circa 50.000 euro. Questo è quanto ha riferito agli agenti formalizzando la querela. In base alla ricostruzione, il proprietario del bar, per cercare di capire perché mancassero, e che fine facessero, quei biglietti della lotteria istantanea destinati alla vendita alla clientela, a un certo punto ha installato due microtelecamere a circuito interno. Dalla visione delle immagini è arrivata la risposta. Secondo gli accertamenti della polizia, la donna, dipendente del locale, aveva escogitato uno stratagemma per prelevare i gratta e vinci: nel corso della giornata li prendeva dall’espositore, poi li riponeva un una scatola di cartone posta in uno spazio condominiale e successivamente, la sera, li riprendeva, nascondendoli sotto la maglia. La dinamica è emersa analizzando i filmati dell’impianto di videosorveglianza. Così, l’altro ieri, la donna è stata arrestata: nei suoi confronti è stata mossa l’accusa di furto: aveva 21 biglietti. Nel corso di una perquisizione dell’abitazione della quarantacinquenne, gli agenti hanno rinvenuto, nell’armadio della camera da letto, altri tagliandi gratta e vinci, grattati e vincenti.