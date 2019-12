Mamma scomparsa a Padova: «Samira uccisa in casa», trovato l'oggetto che può provare il delitto

Qualcosa decisamente non quadra ed è per questo che il sostituto procuratore di Francesco D’Abrosca, che coordina le indagini, ha modificato l’intestazione del fascicolo che era stato aperto dopo la scomparsa da sequestro di persona a carico di ignoti in omicidio volontario e occultamento di cadavere, con il marito che è ora formalmente indagato.

Un atto a garanzia dell’imputato, è la spiegazione, per gli atti irripetibili che dovrebbero eventualmente essere compiuti.

Il fatto che il marito di Samira, nonostante sia stato iscritto nel registro degli indagati da ormai parecchi giorni per ipotesi di reato così gravi, sia ancora a piede libero dimostra come, manchino “i gravi indizi di colpevolezza” necessari per una misura cautelare. Eppure, nelle indagini, non è stato lasciato nulla d’intentato, dalle analisi col luminol da parte del Ris nell’appartamento e nell’auto del marito allo scavo con le ruspe nel giardino per trovare l’eventuale cadavere, dalla ricerca lungo gli argini con i cani molecolari alla raccolta di decine e decine di testimonianze. È un pistero, ma ora c’è una pista: la gelosia del marito.