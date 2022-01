Sara Scrimieri trovata morta a 33 anni nel suo letto di Valencia: Galatina sotto choc

Era nel suo letto, sembrava dormire. Ma è stata purtroppo rinvenuta senza vita Sara Scrimieri, 33enne di Galatina, nel suo appartamento di Valencia, in Spagna. A trovarla, giovedì scorso, alcune amiche che si erano insospettite e preoccupate non avendola sentita per un giorno intero. Con l’intervento di pompieri e polizia spagnoli, hanno sfondato la porta e l’hanno trovata senza vita.

